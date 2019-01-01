فان برونكهورست يوقع عقدًا مع مانشستر سيتي

نادي مانشستر سيتي يحصل على خدمات لاعب برشلونة السابق جيوفاني فان برونكهورست لتدريب فرقه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن لاعب برشلونة السابق جيوفاني فان برونكهورست قد وقع مؤخرًا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" والتي أكدت أن فان برونكهورست قد شوهد في المدينة الرياضية لمانشستر سيتي مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة أن النجم الهولندي المعتزل سيتولى عمله في أكثر من نادي تابع لمانشستر سيتي، من ضمنهم ميلبورن ونيويورك سيتي أيضًا.

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وأكدت أن المفاوضات لم تكن معقدة بشكل كبير، لكن برونكهورست تم اختباره بشكل ما قبل التوقيع على العقود التي من المنتظر الإعلان عنها.

وكان برونكهورست قد سبق له تدريب فريق فينورد الهولندي في المواسم السابقة وعقب اعتزاله لكرة القدم بعدة سنوات.

جدير بالذكر أن محطة برونكهورست الوحيدة في إنجلترا كانت في صفوف فريق آرسنال بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ قبل الانضمام لبرشلونة الإسباني.