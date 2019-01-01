"فانتاستيك فور".. سر نجاح سولشار مع مانشستر يونايتد!

المعدل التهديفي لرباعي مانشستر يونايتد سر تفوق سولشار

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح المدرب النرويجي أولي جونار سولشار في إحراز انتصاره الأول مع مانشستر يونايتد بعد توقيعه على العقد الجديد كمدرب دائم للفريق عقب نجاحه في إثبات جدارته في الفترة التي اختير فيها في منصب المدير الفني بصفة مؤقتة.

فوز الشياطين الحمر على واتفورد بثنائية مقابل هدف جاء عن طريق مهاجميه راشفورد ومارسيال، الثنائي الذي يتواجد ضمن أربعة أسماء أحرزت أكثر من عشرة أهداف مع مانشستر يونايتد في البريميرليج هذا الموسم.

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راشفورد ومارسيال أحرزا عشرة أهداف، بينما أحرز كلًا من الفرنسي بول بوجبا أحد عشر هدفًا، والبلجيكي روميلو لوكاكو اثني عشر هدفًا.

وتعتبر هذه هى المرة السادسة في تاريخ البريميرليج التي يحرز فيها أربعة لاعبين من فريق واحد عشرة أهداف أو أكثر في موسم واحد من الدوري.

مانشستر يونايتد كان أول من حقق هذا الإنجاز موسم 1995/1996، ثم حقق تشيلسي نفس الإنجاز في موسمين متتاليين 2009/2010، 2010/2011.

آرسنال أيضًا كرر الإنجاز موسم 2012/2013، ثم عاد مانشستر سيتي في الموسم الماضي بتكرار نفس المعدل التهديفي.