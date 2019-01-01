فاماليكاو .. فكر جديد لتغير خارطة الدوري البرتغالي

الفريق يتصدر جدول الدوري البرتغالي بعد مرور 9 جولات

استطاع أن يلفت أنظار الجميع في الفترة الأخيرة، بعد المستويات التي يقدمها وتصدر الدوري البرتغالي بعد مرور تسع جولات، وهو فريق فاماليكاو.

يتربع الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بنفيكا وبورتو أصحاب المركزين الثاني والثالث.

النادي شارك من قبل ست مرات في الدوري البرتغالي الممتاز، في مواسم 1946/47، و1978/79 ثم أربع مرات متتالية منذ 1990 وحتى 1994.

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فاماليكاو تأسس في 21 أغسطس 1931، على يد ستة من الأصدقاء وكانت مباراتهم الأولى في افتتاح ملعبهم أمام بورتو في 1932، وكان القميص الأول للفريق باللونين الأخضر والأبيض قبل أن يتغير إلى الأزرق والأبيض كقميص بورتو.

بعد هبوط الفريق في 1994 تراجع مستواه بل وهبط إلى الدرجة الثالثة حتى مطلع الموسم الماضي، عندما اشترت إحدى الشركات 51% من أسهم النادي، وبدأت الأوضاع في التحسن حتى صعد الفريق إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.

وفي سبتمبر الماضي، زادت الشركة من حصتها في الفريق لتصل إلى 85%.

الإدارة الجديدة استعدت للموسم الحالي الذي يتصدر الفريق فيه جدول الدوري، بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي جواو بيدرو سوسا.

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وتعاقد الفريق مع 22 صفقة خلال فترة الانتقالات الماضية، سواء على سبيل الإعارات أو صفقات حرة، لتدعيم صفوف الفريق، كما تخلت الإدارة عن 28 لاعباً لتخفيف ميزانية الفريق ومواكبة الفكر الجديد للإدارة.

والآن بعد انقضاء ربع الموسم تقريباً، هل سيكون فاماليكاو قادراً على مواصلة المنافسة، وتحقيق المعجزة والتتويج بأول لقب دوري له، أم سيكون لبنفيكا وبورتو رأياً آخر؟.