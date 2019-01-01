فالنسيا يودع مانشستر يونايتد قبل الظهور الأخير أمام كارديف

رحلة طويلة للنجم الإيكوادوري مع الشياطين الحمر

قام المدافع الإيكوادوري أنطونيو فالنسيا، بتوديع مانشستر يونايتد تمهيداً للرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فالنسيا ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في يونيو، مع توصل جميع الأطراف لاتفاق حول عدم التوقيع على عقد جديد.

اللاعب يستعد للظهور الأخير مع مع يونايتد، عندما يلعب الفريق ضد كارديف سيتي غداً الأحد بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

بعد مطالبات جمهور تشيلسي بالتجديد - هازارد: أين القلم؟

وقال فالنسيا في وداعه لمانشستر:"الأمر يعني الكثير لي جداً، قضاء 10 أعوام في مانشستر يونايتد، حزين لأني فزت بكل شيء وسأفتقد هذه اللحظات".

وأضاف:"حزين أيضاً بسبب بعض الهزائم الثقيلة التي عانينا منها كفريق، ولكن بفضل الجماهير تخطينا جميع الأزمات نحو النجاح، ساندوني دائماً في أصعب الأوقات".

وتابع:"عائلتي وزوجتي وأصدقائي سيتواجدون معي في مباراتي الأخيرة، أتمنى الاستمتاع بالظهور فيها بعد عقد كامل مع النادي".

رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد

وعن أبرز لحظاته:"عندما لعبنا ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في 2010، النتيجة كانت 2/0، عاصرت واحدة من أفضل الأوقات في مشواري كلاعب".

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاماً، انضم ليونايتد قادماً من ويجان في 2009، وفاز مع الفريق بلقبين دوري إنجليزي ومثلهما لكأس الرابطة، ولقب دوري أوروبي وكأس اتحاد إنجليزي.