فالنسيا ينضم لسباق التعاقد مع بوفون

هل ينتقل الإيطالي إلى الليجا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية انضمام فالنسيا الإسباني لسباق التعاقد مع جيانلويجي بوفون أسطورة الحراسة الإيطالية.

ووفقاً لما ذكر فإن الخفافيش باتوا راغبين في ضم العملاق الإيطالي البالغ من العمر 41 عاماً، على خلفية اقتراب الحارس الأساسي نيتو من الرحيل إلى برشلونة.

وكان من المنتظر أن يتم مبادلة نيتو بالهولندي جاسبر سيليسين حارس برشلونة الراغب في الرحيل، إلا أن تلك الصفقة تعطلت في الآونة الأخيرة.

وبحسب التقارير فإن ليدز يونايتد في الدرجة الثانية الإنجليزية يتقدم سباق التعاقد مع بوفون في الوقت الحالي، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

يذكر أن عقد بوفون مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية يونيو الجاري، وقد أكد الحارس الإيطالي نيته بعدم الاعتزال.