فالنسيا يقرر تكريم دافيد فيا أمام ريال بيتيس

فالنسيا يُكرم معشوق الخفافيش..

قرر نادي فالنسيا الإسباني، تكريم مهاجمه السابق دافيد فيا، قبل انطلاق مواجهة ريال بيتيس، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الليجا .

وسيضع فالنسيا، لوحة من القماش تحمل صورة فيا في ملعب "مستايا"، بالإضافة إلى تنفيذه ركلة البداية في مباراة الخفافيش وبيتيس.

وأعلن فيا، اعتزاله كرة القدم مع بداية العام الجاري، عقب تتويجه بكأس أمبرطور اليابان، رفقة فريق فيسيل كوبي.

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فيا، شارك في 225 مباراة بقميص فالنسيا، سجل خلالها 129، هدفًا ليسطر اسمه ضمن أفضل مهاجمي فالنسيا عبر التاريخ، ويصبح معشوقًا لجماهير الخفافيش.

ولعب فيا بصفوف فالنسيا، لـ5 مواسم في الفترة ما بين 2005 إلى 2010، توج خلال خلالها بلقب كأس ملك إسبانيا في 2008، وكانت له مشاركة بارزة مع المنتخب الإسباني الذي توج بطلا لأوروبا في 2008 وبطلا للعالم في 2010.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن فيا سيتواجد في مقصورة ملعب "مستايا" من أجل تحية الجماهير، وستُوضع صورته بجانب لوحات أخرى تضم صور أبرز اللاعبين السابقين بتاريخ فالنسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تكريم فيا من شأنه إخماد غضب جماهير فالنسيا، الذي كان متوقعًا ضد إدارة النادي بعد سوء النتائج في الفترة الأخيرة.