رودريجيو: سعيد في فالنسيا ونريد المزيد من الألقاب

مهاجم فالنسيا رودريجيو يؤكد على سعادته في صفوف الخفافيش ورغبته في الاستمرار مع الفريق لفترة طويلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني رودريجيو مهاجم فريق فالنسيا عن سعادته لتواجده في صفوف الفريق بالوقت الحالي، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار مع الخفافيش بالفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب تحقيق منتخب بلاده للفوز على جزر الفارو بأربعة أهداف نظيفة في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

وقال رودريجيو: "مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكنني سعيد في المكان الذي أتواجد فيه حاليًا، لقد كنت هنا في فالنسيا لخمس سنوات".

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وأضاف: "أنا أحب النادي بدرجة كبيرة، والجماهير هنا تحبني أيضًا، وحققنا نتائج طيبة للغاية سويًا في الموسم الماضي".

وأكمل: "نريد أن نستمر في النجاح وتحقيق الأهداف الكبيرة هذا الموسم أيضًا دعونا نرى ما الذي نستطيع القيام به في الأشهر المقبلة".

جدير بالذكر أن رودريجيو كان قد ساهم بشكل واضح في تحقيق فالنسيا للقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة في ختام الموسم الماضي.