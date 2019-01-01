فالنسيا يؤكد تراجع أتلتيكو مدريد عن ضم رودريجو

اللاعب كان على وشك التحول للروخي بلانكوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماتيو أليماني، المدير العام لفالنسيا، انهيار المفاوضات مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم الخفافيش رودريجو مرينو.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسبانية أن رودريجو قاب قوسين أو أدنى من إتمام الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية مقابل 60 مليون يورو.

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وقال أليماني مع "موندو": "كان هناك احتمالية لرحيل رودريجو، ولكن حالياً لا يوجد أي عروض متاحة".

وأكمل: "هؤلاء من تقدموا بالعرض انسحبوا، وما بدا كاتفاق أصبح غير قابل للنفاذ، اللاعب حاضر للتدريبات".

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وواصل: "سيلعب السبت أمام سوسيداد بناء على طلبه، كان هناك اتفاق، ولكن لأمور لا تخص فالنسيا الأمور لم تتم

وختم: "الأمر بينه وبين أتلتيكو، لم يتدرب الفترة الماضية لأن ذلك طبيعي في تلك المواقف، تحدث مع المدرب ومعي وطلب العودة للفريق".

ويفتتح فالنسيا موسمه مساء السبت على ملعب "مستايا" الخاص به عندما يستضيف ريال سوسيداد.