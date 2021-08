فالنتين باركو: النجم الشاب لبوكا جونيورز القريب من مانشستر سيتي

الظهير الأيسر البالغ من العمر 17 عامًا، وهو رابع أصغر لاعب في تاريخ العملاق الأرجنتيني، قد أبهر الجميع منذ أن صعد إلى الفريق الأول

عندما يظهر اللاعبون في صفوف الشباب ويتلقون تقارير تشيد بهم من الكشافة والصحفيين، فإنهم يميلون عادةً إلى اللعب في مراكز الهجوم.

في الأرجنتين، ينصب التركيز دائمًا تقريبًا على اللاعب الذي يحمل الرقم 10، في حين أن المهاجمين الذين يسجلون الأهداف يحصلون أيضًا على نصيبهم من الأضواء.

لا تسمع عن العديد من لاعبي الظهير الأيسر الذين يتمتعون بإمكانيات عالمية، خاصة في سن 16 أو 17 عامًا، لذا فإن الذين يلفتون الأنظار يميلون إلى أن يكونوا مميزين بشكل خاص.

يبدو أن هذا هو الحال بالتأكيد بالنسبة لفالنتين باركو، حيث ظهر لاعب بوكا جونيورز الصغير كواحد من ألمع المواهب التي طورها العملاق الأرجنتيني منذ سنوات.

بالنسبة لأولئك الذين رأوا مواطن بوينس آيرس يكبر، فإن هذا لا يمثل مفاجأة كبيرة.

بدأ "إل كولو"، كما يُعرف باركو، تعليمه الكروي في سن الثالثة في نادي أتليتيكو سبورتيفو المحلي، قبل ست سنوات بعد ذلك بخضوعه للاختبار تحت إشراف الكشاف الأرجنتيني الأسطوري رامون مادوني.

ساعد مادوني في اكتشاف كارلوس تيفيز وخوان رومان ريكيلمي وفرناندو ريدوندو وإستيبان كامبياسو، وتمكن من رؤية الموهبة التي يمتلكها باركو على الفور، وبناء على نصيحته وقع معه البوكا.

في التاسعة من عمره، لم يتمكن باركو من العيش في أكاديمية بوكا "لا كانديلا"، وعلى هذا النحو اضطر للقيام برحلة ذهابًا وإيابًا لأكثر من 400 كيلومتر ثلاث مرات كل أسبوع من مسقط رأسه فيخنتيسينسو دي مايو لحضور التدريبات.

أوضحت والدته باتريشيا لـ Convergencias في عام 2019: "كان يستيقظ في الخامسة صباحًا للدراسة، ثم نذهب إلى لا كانديلا ونعود في الساعة العاشرة ليلاً. كنا نملك فقط ما يكفي من المال للوقود وللتحمل. حتى أنه كان يذهب للتدريب عندما يكون مصابًا بالحمى".

كان هذا التصميم على النجاح يعني أنه عندما غادر باركو المنزل في النهاية بعد عام، كان قادرًا على العيش بعيدًا عن عائلته.

لعب في معظم الأحيان كجناح يحمل الرقم 11، وساعد فريقه من الفئة العمرية في الحصول على لقب الدوري في عام 2018.

رأى ليوناردو تستون وخورخي مارتينيز أنه يمكن أن يكون أكثر خطورة بالدخول للعمق من الطرف، وبالتالي نقل باركو تدريجياً إلى خط الوسط ثم إلى الظهير.

من المؤكد أن التغيير في المركز لم يحد من تأثيره في المباريات، وبعد توقيع عقد مع أديداس في سن 14، سرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا لفرق الشباب في الأرجنتين، حيث فاز الآلبيثيليستي تحت 15 عامًا على منتخب كرواتيا.

كان ذلك في صيف عام 2019، ولكن مع توقف كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا بدا عام 2020 وكأنه عام ضائع بالنسبة إلى باركو.

ومع ذلك، فإن انتخاب ريكيلمي كنائب ثان لرئيس بوكا يعني أن موقف بوكا تجاه أكاديميته قد تغير، حيث أصبح النادي الآن أكثر حرصًا على دفع شبابه المحليين إلى الفريق الأول مما كانوا عليه في ظل الأنظمة السابقة.

على هذا النحو، وقع باركو أول عقد احترافي له في سن 16، قبل دعوته للانضمام إلى فريق ميغيل أنجيل روسو استعدادًا للموسم قبل استئناف الحملة في يونيو.

على الرغم من أنه تم إعادته إلى الفريق الرديف بمجرد عودة المباريات التنافسية، إلا أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يتم استدعاؤه من قبل روسو، مع اختيار باركو للبدء ضد نادي أتليتيكو يونيون في 17 يوليو، قبل أسبوع من عيد ميلاده السابع عشر.

رابع أصغر لاعب يظهر لأول مرة في تاريخ بوكا، فقط لياندرو باريديس في العصر الحديث ظهر لأول مرة للنادي في سن أصغر، لكن باركو لم يدع قلة خبرته تظهر، مما تسبب في الكثير من المشاكل في الهجوم بسرعته ورغبته في ذلك.

Here’s Barco (the red-headed left-back) in Boca training a couple of weeks ago…pic.twitter.com/NGR4JlM1MR — Tom Maston (@TomMaston) July 16, 2021

بالنظر إلى تاريخه كمهاجم، ربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نقاط القوة الرئيسية لباركو في الثلث الأخير. لديه تقنية عالية عندما يكون في وضع الاستحواذ بينما يمتلك أيضًا عينًا جيدة على المرمى عندما يدخل في مواقع التسديد.

هذا لا يعني أنه يفتقر إلى القدرة الدفاعية، كما يتضح من الاعتراضات البطولية التي قدمها أمام مرماه ضد بانفيلد في ظهوره الثاني مع الفريق الأول، حيث لفت أداءه الشامل بكل تأكيد الأنظار.

وقال فرانك فابرا زميله الظهير الأيسر في بوكا عن الشاب "إنه لاعب رائع.يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، لكنه أظهر شخصية عظيمة. أنا أحب اللاعبين أمثاله."

فابرا ليس الوحيد الذي أعجب بباركو، حيث أشارت التقارير بالفعل إلى أن مجموعة سيتي لكرة القدم المملوكة لأبو ظبي حريصة على مواصلة اكتناز أفضل المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية من خلال إضافته إلى قائمتهم.

من جانبه، يستمر عقد باركو في بوكا حتى عام 2023، وهم حريصون على عدم تركه يغادر. إنهم يريدون فقط الاستمتاع بأندر المواهب - الظهير الأيسر الشاب الذي يلعب كما لو كان موجودًا منذ سنوات.

