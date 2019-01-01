فالكاو يلمح للرحيل عن موناكو والاستمرار بأوروبا

راداميل فالكاو نجم فريق موناكو يؤكد أنه سيستمر في أوروبا سواء مع موناكو أو مع فريق آخر بالفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب فريق موناكو الذي ينشط في الدوري الفرنسي على رغبته في الاستمرار باللعب في أوروبا لفترة طويلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالكاو وأكد خلالها أنه يشعر أنه لديه الكثير ليقدمه على نفس المستوى العالي خلال السنوات المقبلة.

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وقال فالكاو: "لا يزال لدي عامًا إضافيًا في عقدي مع موناكو، وكل عام يتم سؤالي نفس السؤال من قبلكم، لكنني أركز فقط على كرة القدم".

وأضاف: "في الوقت الحالي كل تركيزي على الموسم الجاري مع موناكو، ولدي طموح وحيد كلاعب وهو الاستمرار في ذلك المستوى لسنوات".

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وأكمل: "أشعر أنني لا أزال جيدًا، ولا أزال أستطيع اللعب في أعلى المستويات سواء هنا أو في دولة أوروبية آخرى، لكن في موناكو أنا سعيد ولا يزال عقدي مستمرًا مع الفريق لعامًا آخر".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت فالكاو بمغادرة موناكو في نهاية الموسم الجاري قبل انتهاء تعاقده ليستفيد منه الفريق ماديًا.