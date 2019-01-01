فالكاو يرحب بالانتقال لنادي بيكهام في الدوري الأمريكي

المهاجم الكولومبي المخضرم ينهي رحلته في أوروبا

يطمح المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، لخوض تجربة جديدة بعيداً عن موناكو وأوروبا بأكملها الموسم القادم.

فالكاو ينتهي عقده مع موناكو في 30 يونيو 2020، دون وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد.

الكولومبي المخضرم يبدو خارج حسابات النادي الفرنسي، مما يجعل رحيله وشيكاً عن الفريق.

تقارير إنجليزية أكدت اهتمام فالكاو بالانتقال للدوري الأمريكي، واللعب لنادي ديفيد بيكهام الجديد "إنتر ميامي".

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

بيكهام يستعد لتكوين فريقه من أجل المشاركة للمرة الأولى في 2020، ويعتبر صاحب الـ33 عاماً من الخيارات المفضلة له.

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وشارك فالكاو في 39 مباراة بقميص موناكو الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدف وصنع هدفين.

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ومن المتوقع أن يحسم مهاجم أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، مستقبله بشكل نهائي بعد منافسات كوبا أميركا 2019، حيث يلعب مع بلاده بربع النهائي.