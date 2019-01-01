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فالكاو يرحب بالانتقال لنادي بيكهام في الدوري الأمريكي

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المهاجم الكولومبي المخضرم ينهي رحلته في أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يطمح المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، لخوض تجربة جديدة بعيداً عن موناكو وأوروبا بأكملها الموسم القادم.

فالكاو ينتهي عقده مع موناكو في 30 يونيو 2020، دون وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد.

الكولومبي المخضرم يبدو خارج حسابات النادي الفرنسي، مما يجعل رحيله وشيكاً عن الفريق.

تقارير إنجليزية أكدت اهتمام فالكاو بالانتقال للدوري الأمريكي، واللعب لنادي ديفيد بيكهام الجديد "إنتر ميامي".

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بيكهام يستعد لتكوين فريقه من أجل المشاركة للمرة الأولى في 2020، ويعتبر صاحب الـ33 عاماً من الخيارات المفضلة له.

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وشارك فالكاو في 39 مباراة بقميص موناكو الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدف وصنع هدفين.

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ومن المتوقع أن يحسم مهاجم أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، مستقبله بشكل نهائي بعد منافسات كوبا أميركا 2019، حيث يلعب مع بلاده بربع النهائي.

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