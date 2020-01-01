فالكاو يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو ويكشف عن حلمه

راداميل فالكاو نجم جلطة سراي التركي يختار الأفضل بين كريسيانو رونالدو وليونيل ميسي ويكشف عن حلم جديد متعلق بالمونديال.

أكد راداميل فالكاو نجم فريق جلطة سراي التركي على احترامه الكبير الذي يكنه للثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق وليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالكاو وأكد خلالها أنه يتمنى اللعب في بطولة كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022.

وقال فالكاو: "كلاهما مختلفان عن بعضهما البعض ويقدمان نفس المستويات منذ 14 أو 15 عامًا، ودومًا ما يعملان للفوز بكل شيء ويكونا الأفضل، وكلاهما يستحق ذلك اللقب عن الحقبة الأخيرة".

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وأضاف عن حمله: "لدي إيمان بقدرتي على اللقب في كأس العالم 2022 لقد قررت أن أستمر في مسيرتي الكروية هنا في جلطة سراي لأستمر في تحسين نفسي".

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وأردف: "سأعمل بكل ما لدي من طاقة في الفترة المقبلة، وكل موسم له تفاصيل مختلفة عن الآخر، وسنرى ما الذي سيحدث حتى كأس العالم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن فاتح تريم المدير الفني للفريق: "هو مدرب يملك الخبرة والنجاح، كما يحظى بالكثير من المعرفة في كرة القدم".

جدير بالذكر أن فالكاو كان قد انضم لجلطة سراي مطلع الموسم الجاري بشكل مجاني قادمًا من موناكو وشارك في 20 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف.