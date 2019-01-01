فالكاو: سأحترف كرة القاعدة بعد الإعتزال وهنري سيكون مدربًا عظيمًا

راداميل فالكاو نجم فريق موناكو يدافع عن تيري هنري المدير الفني السابق للفريق ويعرب عن رغبته في احتراف كرة القاعدة بعد الإعتزال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع النجم الكولومبي الكبير راداميل فالكاو مهاجم فريق موناكو عن المدرب الفرنسي تيري هنري المدير الفني السابق للفريق عقب فترته الأخيرة مع نادي الإمارة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن هنري يمتلك مستقبلاً كبيراً في التدريب ولديه تطور كبير للغاية.

وقال فالكاو: “أعتقد أن تيري هنري يمتلك أفكارًا جيدة، وهو يعرف كرة القدم بشكل جيد، لكن ثلاثة أشهر كانت فترة قصيرة للغاية من أجل أن يطور الفريق".

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وأضاف: "هنري لديه معرفة كبيرة بمركزي في الملعب، وتواجد فيه من قبل ويستطيع نقل خبرته فيه، ويمتلك كل شيء ليكون مدربًا عظيمًا".

وعن مستقبله قال فالكاو: "سأحب أن أصبح لاعب كرة القاعدة - بيسبول - عندما أعتزل كرة القدم، مثل ما فعل مايكل جوردن، لكنني أناقش كل شيء مع زوجتي".

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جدير بالذكر أن موناكو كان يمر بموسم سيء للغاية حتى جاء هنري قبل أشهر واستمرت الأمور في التدهور قبل أن تعيد الإدارة المدرب الأسبق ليوناردو جارديم.