دجيكو وبونجاح مرشحان لتعويض فالكاو في موناكو

موناكو يبحث عن مهاجم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر إعلامية أن موناكو الفرنسي يملك قائمة من ثلاثة أسماء مرشحة لتعويض الرحيل المحتمل لقائد الفريق راداميل فالكاو.

وارتبط فالكاو بالرحيل عن نادي الإمارة بعد الأنباء عن عرض من جلطة سراي، بالإضافة لاهتمام من قبل روما.

وذكرت "فرانس فوتبول" أن بغداد بونجاح جذب أنظار ليوناردو جارديم، مدرب موناكو، أثناء أمم إفريقيا الأخيرة، وأصبح هدفاً لترميم هجوم الفريق.

ولم تستبعد الصحيفة عودة الفريق لأندري سيلفا، مهاجم ميلان، واحتمالية عقد مبادلة مع بييترو بيليجري المطلوب في إيطاليا.

موناكو وتاريخ طويل من التعاقدات من الدوري الإيطالي

أما "ليكيب" فتحدثت عن الثنائي ميتشي باتشواي، لاعب تشيلسي، ووسام بن يدر، مهاجم إشبيلية، في ظل عدم استقرار موقعهما مع فرقهما.

"AFP" ربطت موناكو بعرض بقيمة 20 مليون يورو من جانبها للتعاقد مع إيدن دجيكو من روما، والذي تحدثت التقارير في إيطاليا عن عزمه الرحيل.

وارتبط دجيكو بالانتقال إلى إنتر طوال الصيف، ولكن روما، بحسب التقارير يطلب 20 مليوناً، بينما يعرض إنتر فقط 12 مليون يورو.

ويبحث موناكو عن إعادة ترميم صفوفه بعد الموسم المتدني الأخير، والذي نجا فيه من الهبوط في الأسابيع الأخيرة.