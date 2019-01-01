فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة ضد بروسيا دورتموند

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على سعادته بفوز فريقه على نظيره فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وتطرق خلالها للحديث عن الموهبة الشابة انسو فاتي وعودة ميسي من الإصابة والعديد من الأمور.

برشلونة يفوز بخماسية على فالنسيا وسواريز يُسجل ثنائية 🌟 pic.twitter.com/CDeJcTFGRO — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وقال فالفيردي: "قدمنا مباراة جيدة لقد قمنا بنفس الأمر أمام ريال بيتيس على أرضنا، لكننا أمام مباراة صعبة ضد بروسيا دورتموند خلال هذا الأسبوع".

وأضاف عن الموهبة انسو فاتي: "أرى فيه كل ما يراه الكل فلديه شيئًا مختلف عن الجميع وشاهدته في الفترة التحضيرية وكان يؤدي بشكل جيد ودومًا ما يقدم ما نريده وهو صغير في السن لكن عليه أن يتحسن في جوانب عديدة منها البدني".

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وأكمل: "راكيتيتش مثل الآخرين فهناك تنافس كبير في الفريق وهذا أمر لا يمكن أن نتجاوزه وعندما يلعب هو يكون هناك من يجلس على مقاعد البدلاء هذا هو الوضع حاليًا".

واختتم تصريحاته عن ميسي: "سنرى ما الذي سيحدث وسنأخذ الأمور يومًا بيوم وسنرى كيف تسير حالته في التدريبات، غياب ليونيل ميسي عن الفريق صعب للغاية فهو دومًا ما يجد الحلول بالنسبة لنا في المباريات المعقدة".