فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بيلباو

فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بيلباو

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التأكيد على مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمها أمام أتلتيك بيلباو.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على فريق أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس يوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

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وكان ميسي البالغ من العُمر 31 عامًا يعاني من إصابة عضلية بالفخذ قبل أن يشارك في الشوط الثاني أمام ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء الماضي.

وعن حالة ميسي الحالية قال فالفيردي: "هو بحال جيد، ولكني لن أخاطر به، سنرى الأمر كما فعلنا أمام ريال مدريد، في حال احتياجنا إليه سنشركه، ولكننا لا نريد المخاطرة به".

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من فبراير.