فالفيردي يكشف موقف ميسي وديميبلي من المشاركة في الكلاسيكو

ميسي أصيب والفرنسي يقترب من العودة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي عن تعادل برشلونة أمام فالنسيا بهدفين لكل فريق، وكذلك إصابة ميسي ومباراة الكلاسيكو المرتقبة في كأس ملك إسبانيا.

وعاد برشلونة من بعيد في النتيجة، بعد تأخره بهدفين نظيفين، ليعدل الأرجنتيني ليونيل ميسي ويحقق التعادل لأنصار الكامب نو.

وعن مواجهة الخفافيش: "لقد بدأوا بشكل جيد، لكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة داخل منطقة جزاءه، هناك مرات تتفاجئ من كيفية سير المباراة".

وخرج ليونيل ميسي للإصابة في الدقائق الأخيرة: "علينا انتظار الفحوصات، لا أعرف ماذا هذا، أريد أن أحصل على تقييم طبي محدد، وسنرى ماذا سيقول الطبيب، وعليه سنقيم الأمور، قد تكون غير سيئة".

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء المقبل: "المباراة ستكون مختلفة، إذا كان ليونيل سليم سيلعب، وإذا كان العكس سيلعب مباراة الإياب".

وحصل جوردي ألبا على بطاقة صفراء خامسة، سيغيب بسببها عن المباراة المقبلة: "لدينا عدة احتمالات، أحياناً تتأقلم مع خيارات أخرى، حالياً يقضي ألبا فترة رائعة ومن الصعب تعويضه، خاض مباراة جيدة لكنه حصل على إنذار خامس".

🐐 ميسي في آخر 8⃣ مباريات في الدوري الإسباني 🇪🇸



🆚إسبانيول ◀️ ⚽⚽

🆚ليفانتي ◀️ ⚽⚽⚽

🆚سيلتا فيجو ◀️ ⚽

🆚خيتافي ◀️ ⚽

🆚إيبار ◀️ ⚽

🆚ليجانيس ◀️ ⚽

🆚جيرونا ◀️ ⚽

🆚فالنسيا ◀️ ⚽⚽ pic.twitter.com/sy2aAnRflT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وشارك كارلوس ألينا كأساسي في مباراة اليوم، ليعلق على أداءه: "لقد قدم أداء جيد، أنه يشارك بشكل أكبر بشكل متتالي، ويقدم جودة كبيرة، وأنا سعيد لأنه يساعد أرتور بشكل كبير في خط الوسط".

وعن صراع الدوري الإسباني: "لقد بدأنا اللقاء ونيتنا الفوز، ويجب تطبيق الأمر بأنفسنا في أرضية الملعب، علينا أن نقدم أداء أقوى من أجل محاولة فوز المباريات، خاصة في الدوري والتي تعطي الاستمرارية".

وأخيرًا عن عودة ديمبيلي: "نأمل أن يعود في الأسبوع المقبل، لا أعرف إذا كان سيلعب الأربعاء أو الأحد المقبل".

ويمتلك أتلتيكو مدريد فرصة تقليص الفارق مع برشلونة، في لقاء الغد عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس، في صراع الصدارة.