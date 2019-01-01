فالفيردي يكشف حالة بيكيه ويثني على ميسي وشتيجن

إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يعرب عن سعادته بالفوز على أتلتيكو مدريد.

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني .

وقال فالفيردي: "كانت مباراة صعبة لكننا فزنا وكل الفرق تعاني هنا، ومع مرور الوقت أصبحت الأرضية الخاصة بالملعب أكثر صعوبة".

وأضاف: "الفريق صمد أمام أتلتيكو مدريد وحصلنا على الثلاث نقاط ونجحنا في العودة لطريقتنا بعد ما بدأوا المباراة بتلك الطريق، لكننا توقعنا أن يلعبوا كذلك".

وأكمل: "لعبوا بشكل مميز في أول ٢٠ دقيقة وكادوا أن يلحقوا الضرر بنا لكننا نجحنا في العودة من جديد والسيطرة على الأمور".

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وأردف عن حارس مرماه: "شتيجن نجح في العبور بنا من ذلك الوقت الصعب في البداية وبعد ذلك سيطرنا، وكل شيء قدمه الفريق أعجبني رغم المعاناة التي فرضها أتلتيكو مدريد في البداية لكننا تفوقنا عليهم واعتقد أننا استحقينا الثلاث نقاط".

وصرح عن التبديلات: "حاولنا أن نغير بعض الأمور في وسط الملعب بتغيير أرتور وفيدال وبعد ذلك نجحنا في الخروج بالكرات بشكل أفضل".

وأثنى على ميسي قائلًا: "سنرى ما الذي سيحدث في حفل الكرة الذهبية، لكن في مباريات متكافئة مثل تلك هناك دومًا ميسي ليمنحنا الأفضلية على الخصوم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن جيرارد بيكيه وإصابته التي تعرض لها في نهاية اللقاء: "بيكيه لم يستطع أن يكمل المباراة لكنه في حالة جيدة".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة كان قد عاد لصدارة الدوري الإسباني برصيد ٣٠ نقطة عقب هذا الفوز بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق هدف وحيد للنادي الكتالوني.