فالفيردي يفكر للمستقبل - ميسي على الدكة أمام فياريال

برشلونة قريب من الدوري أكثر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مقاعد بدلاء برشلونة في مواجهة فياريال ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وكان ميسي قد قاد برشلونة للفوز على إسبانيول في ديربي كتالوني مطلع الأسبوع إلى فوز بهدفين نظيفين، من توقيعه.

ليريح المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي، الأرجنتيني البالغ 31 عامًا، ويشرك على حسابه البرازيلي مالكوم.

ميسي على دكة البدلاء! 🚶‍♂️



تشكيل برشلونة لمواجهة الغواصات.. pic.twitter.com/Q5LtNGCyFK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وتعد تلك المباراة الخامسة التي يجلس فيها ميسي على مقاعد البدلاء الموسم الحالي.

حيث شارك في مواجهات، توتنهام وأتليتك بلباو وليجانيس وريال مدريد كبديل في الموسم الجاري.

وسجل ميسي 41 هدفًا في جميع المسابقات في 38 مباراة منها 31 في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في مواجهة تحدد صراع اللقب في الليجا، ومن بعده مانشستر يونايتد في دوري الأبطال بربع النهائي.