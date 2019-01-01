فالفيردي يفسر مشادته مع بيكيه

مدرب برشلونة يكيل المديح لميسي..

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعادته بالفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة لـbeIN Sports:"لقد حصلنا على 3 نقاط هامة ولا يزال هناك 30 نقطة متبقية، لم يُحسم أي شيء بعد، تقدمنا خطوة نحو اللقب ولكن لا يزال هناك 10 مباريات أمامنا".

وعن هاتريك ليونيل ميسي في المباراة أضاف:"أنا لم أشاهد لاعب بحجم ميسي، هذا ما شاهدناه اليوم، أنا أيضاً صفقت له اليوم، علينا أن نستمتع بأداء لاعب لم نرَ مثيل له، ونحن سعداء بوجودنا في حقبته".

أما عن مشادته مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق فأوضح:"كان هناك مشكلة في الخروج بالكرة من الخلف، حاولت أن أصحح تلك الأخطاء لأنها مجازفة كبيرة لنا، علينا أن نلعب بداية من الخط الأخير".

أخيراً عن مشاركة أرتورو فيدال في المباراة تابع المدرب:"إنها مباراة كان علينا أن نضغط فيها كثيراً وأن نتحمل العبء ونعزز الوسط من الداخل لنتفادى خطورة لاعبي بيتيس بألا نتيح لهم المساحات".

يذكر أن برشلونة واصل التحليق بصدارة الليجا بـ66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد.