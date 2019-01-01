فالفيردي يفسر سبب إشراك ميسي أمام ألافيس

تعرف على تصريحات فالفيردي عقب الفوز على ألافيس بثنائية نظيفة

كشف إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، السبب وراء إشراك ليونيل ميسي في الشوط الثاني من مباراة ديبورتيفو ألافيس مشيدًا بإمكانيات كارليوس آلينا وفيليبي كوتينيو.

برشلونة حقق الفوز بثنائية نظيفى على ألافيس من توقيع آلينا ولويس سواريز في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "مواجهة ديبورتيفو ألافيس صعبة للغاية لأنّه فريق يعرف كيف يدافع بصورة جيدة ولكننا نجحنا في التفوق عليهم وتسجيل الأهداف والاقتراب أكثر من حسم الليجا".

وتابع: "كارليوس آلينا قدّم مباراة رائعة وسجل الهدف، كما حاول في عديد المناسبات في الشوط الأول ولكن لم يجد المساحة الكافية".

المدرب الباسكي كشف أنّ إشراك ليونيل ميسي في الشوط الثاني لم يكن بسبب المنافسة على الحذاء الذهبي مشيرًا إلى أنّ الشوط الأول انتهى دون أهداف وكان من الضروري نزول اللاعب كما أنه لا يفضل إبعاد البرغوث تمامًا عن المباريات ثم إشراكه في لقاء محدد فقط.

وحول غياب مالكوم عن المباراة، أوضح: "عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو ولويس سواريز شاركوا في المباراة منذ البداية ومالكوم سوف يلعب في مباريات أخرى، كما أنّ أرتور لم يبدأ لأننا نحتاج إلى مجهوده البدني وظهر بصورة جيدة في الدقائق التي لعبها".

🔴🔵 برشلونة يعبر آلافيس بثنائية ويقترب من لقب الليجا 🏆



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/MlsQG6yqtg — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2019

وأردف: "كوتينيو لاعب رائع ونتوقع منه الكثير ويساعدنا في العديد من المباريات. أنا سعيد لأنّه يقدّم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: "لا أهتم إن خسر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا وتتويجنا باللقب، لأنني واثق أنّ الروخي بلانكوس سوف يقاتل لنهاية البطولة فهو فريق تنافسي بطبعه. الأهم بالنسبة لنا حصد اللقب".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتاج للفوز أمام ليفانتي يوم السبت المقبل أو خسارة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم، الأربعاء، لتحقيق بطولة الدوري الإسباني رسميًا.