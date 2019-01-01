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فالفيردي يطلب نجم سوسيداد في برشلونة

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@RealSociedad
برشلونة يبدأ رحلة التدعيمات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميكيل أوريازبال، جناح ريال سوسيداد، بعدما أثار إعجاب الجهاز الفني.

وبدأ برشلونة تحركاته على صعيد الميركاتو لتدعيم الصفوف بعدما ضم فرينكي دي يونج يناير الماضي من أياكس، ويحاول مع زميله ماتياس دي ليخت.

وأشارت "سبورت" أن مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي معجب بإمكانيات أوريازبال، مما شجع الإدارة على التواصل مع ناديه لمعرفة طلباته.

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وشارك أوريازبال مع المنتخب الإسباني في اللقاء الأخير أمام السويد في تصفيات أمم أوروبا 2020 بمباراته الدولية الثانية وسجل هدفاً.

ويمتد عقد الجناح صاحب الاثنين وعشرين عاماً مع سوسيداد حتى يونيو 2024، وبه شرطاً جزائياً قيمته 70 مليون يورو.

أوريازبال لعب في 41 مباراة وسجل 14 هدفاً بكل المسابقات الموسم الماضي مع فريقه الباسكي.

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