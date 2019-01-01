فالفيردي يستبعد بواتنج من قائمة برشلونة لمواجهة إشبيليه

للمرة الثانية على التوالي المهاجم الغاني خارج حسابات فالفيردي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه من أجل مواجهة إشبيليه بالدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفاً على إشبيليه غداً السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

قائمة برسا للمباراة شهدت عودة الفرنسي صامويل أومتيتي بعد تعرضه لإصابة طويلة.

ويغيب عن الفريق كل من آرثر، رافينيا، سيليسين وتوماس فيرمايلين بسبب الإصابة.

💢 لا يمكنك أن تستبعد عنصر الإصابات من أي رياضة، لكن يمكنك أن تقلل احتمالية حدوثها ويمكنك تقليصها

زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وقرر فالفيردي عدم الاعتماد على كيفن برنس بواتنج وتوديبو وسيرجي سامبر لأسباب فنية.

راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر

استبعاد بواتنج يأتي للمرة الثانية على التوالي، بعد خروجه من قائمة ليون في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

برسا يخوض مباراة إشبيليه وهو على صدارة الليجا بـ54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.