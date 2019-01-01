فالفيردي يرفض الرد على سؤال ويكشف فرص مشاركة أرتور بالكلاسيكو

الإسباني ومهمة الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يحل برشلونة غدًا ضيفًا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

مواجهة حاسمة، بعد نهاية لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، من أجل تحديد هوية المتأهل إلى نهائي المسابقة.

وتحدث المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي عن المواجهة الحاسمة، قبل لقاء الملكي خلال 4 أيام بالكأس ثم الدوري، في المؤتمر الصحفي: "أنه نصف نهائي، وكلاسيكو، مباراة أكثر من نهائي، عرفنا نتيجة الذهاب، ونخوض مباراة أمام خصم كبير، ونأمل في العبور".

وعن كيفية خوض المواجهة: "علينا أن نحاول تحطيم الخصم، نحاول دائمًا فإذا لم نسجل سيكون لدينا خيار التقدم، وعلينا حماية أنفسنا، وكذلك النظر لمرمى المنافس".

البرازيلي أروتو عاد في وقت مهم، ليردف عن إمكانية مشاركته: "لقد تحسن، وشارك أمس في الحصة التدريبية كاملة، لكن من الصعب المشاركة واعتقد أنه سيكون متاحًا لمباراة يوم السبت".

وتابع عن كيفية التعامل مع غياب البرازيلي: "لا يوجد شك أنه لاعب كبير ويعطيك الكثير، لقد خضنا مباراة كبيرة أمام ليون، حتى مع غياب بعض من لاعبيهم، الأمر يختلف مع أخرين، لكن هذا يفسر كيف تسير الأمور".

وردًا على كيفية التحضير للكلاسيكو: "أنها مباراة صعبة، مباراة واحدة تؤهلك للنهائي والأخرى تُخرجك، دائمًا مستعدين وعلينا أن نتحلى بالروح التنافسية، وأفكر في كيفية الفوز بمباراة الغد".

🔴⚪️ كلاسيكو ناري بين ريال مدريد وبرشلونة لحجز مكان في نهائي كأس الملك 🏆



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📊 قبل مواجهة الغد.. إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات.#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qtczhSejzq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وواصل عن تأثير تفنية الفيديو على اللعبة: "لا نفكر في ذلك، نحن نعرف دائمًا أن الجدل سيكون متلازمًا مع كرة القدم، وسنعامل على الفوز غدًا، ولا نفكر في العوامل الخارجية".

ويتألق البرازيلي الشاب، فينيسوس جونيور في صفوف ريال مدريد ليعلق على أداءه: "لديه ثقة بالنفس والسرعة، لا أعرف إذا كان سيشارك في مواجهة الغد أم لا، وهل سيلعب أسينسيو أو جاريث بيل".

وأكمل عن الكلاسيكو الذي يفضل الفوز فيه، سواء بمباراة الكأس أو الدوري: "سأطالب ما يحقق لي النفع، لن أجيب على هذا السؤال".

وأخيراً عن المدافع الفرنسي أومتيتي: "الأمر واضح أنه سيكون مخاطرة، لكننا تمسكنا بها، وخاض مباراة جيدة، وسيلعب مجددًا".

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بنتيجة أكثر من 1-1 من أجل التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، من أجل لقب خامس على التوالي.