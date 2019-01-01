فالفيردي يرفض الاستهانة بنابولي بعد قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

فالفيردي يعلق للمرة الأولى على قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نابولي هذا الموسم، إلا أن مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي رفض الاستهانة أو التقليل من شأن منافسه في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن وقوع البلو جرانا في طريق فقراء الجنوب الإيطالي، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب "سان باولو" يوم 25 فبراير، على أن يُقام لقاء الإياب في "كامب نو" يوم 18 مارس.

ويعيش النادي الإيطالي أسوأ فتراته في السنوات القليلة الماضية، بسبب نتائجه السلبية على مستوى الدوري الإيطالي، والتي عجلت بتعيين جينارو جاتوزو خلفًا لمواطنه كارلو أنشيلوتي في سدة حكم "سان باولو".

وفي مباراته الأولى مع نابولي، انحنى مدرب ميلان الأسبق أمام بارما بنتيجة 2-1، في مباراة أمس الأحد التي استضافها "سان باولو"، مع ذلك، أصر فالفيردي على أنه فريقه سيخوض مواجهة خارج التوقعات أمام نظيره الإيطالي.

وفي تعليقه الأول على القرعة، قال المدرب الباسكي لتلفزيون برشلونة "نابولي فريق خطير، ومن الواضح أن الفريق لا يمر بأفضل لحظاته الآن".

وأضاف "قاموا بتغيير المدرب، وفي الأسابيع القليلة القادمة سيتكيف الفريق بشكل تدريجي مع المدرب الجديد، وسنرى كيف ستسير الأمور معهم حتى فبراير".

وعن أجواء وملعب المباراة، قال "ستكون مباراة قوية وعلى ملعب كبير بمشجعين حماسيين، ونحن نحب هكذا أجواء، وسيكون من الجيد جدًا أننا سنعيش هذه الأجواء في نابولي".