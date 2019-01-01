فالفيردي يرفض استبعاد ريال مدريد من المنافسة على الليجا

مدرب برشلونة إرنسيتو فالفيردي يخشى ريال مدريد رغم فارق النقاط العشر

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، استبعاد ريال مدريد من المنافسة على لقب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وذلك رغم تراجع النادي الملكي للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

النادي الكتالوني كان قد نجح في تحقيق الفوز الأول له هذا العام على مضيفه خيتافي بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الليجا.

بعيدًا عن التحكيم - هل التهور هو الحل الوحيد للعودة أمام سوسيداد؟

وقال فالفيردي في تصريحاته عقب المباراة: "لا يمكن استبعاد ريال مدريد من المنافسة على الليجا، مازال الموسم طويلًا، ملامح البطل لم تتحدد بعد، علينا أن نحذر من أتلتيكو مدريد وإشبيلية".

وتطرق مدرب البلوجرانا لمدح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق بعد الفوز على خيتافي وقال: "إن ليونيل ميسي لاعب متكامل، هو يقوم بكل شيء تقريبًا على أرضية الملعب، يحرز الأهداف ويصنع لزملائه الأهداف أيضًا ويتحكم في سرعة ونسق المباراة".