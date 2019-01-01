فالفيردي: سمولينج دهس ميسي كالقطار

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يحذر نجم الفريق من صعوبة مواجهة هويسكا وخطورة الخصم الهجومية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة نجوم فريقه من صعوبة مواجهة هويسكا، في المباراة المنتظرة بين الفريقين غدًا السبت بالليجا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فالفيردي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن الفريق يمكنه تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية.

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وقال فالفيردي: "سنواجه فريق جيد، والإحصائيات تقول أنهم يبرعون في صناعة الفرص الخطرة واستغلالها في التهديف بشكل أكثر من جيد".

وأضاف: "هم لديهم فاعلية كبيرة في خط الهجوم، يجب أن نحافظ على تركيزنا طوال أحداث المباراة، وأن نكون متوقعين ما سيقدموه أمامنا".

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وأكمل عن ديمبلي: "نعتمد عليه بشكل كبير في مثل تلك المباريات ودوره فيما تبقى من الموسم سيشكل أهمية قصوى بالنسبة لنا، نحن نمر بحالة جيدة ولدينا أحاسيس طيبة، نشعر أننا سنكتب مستقبل مذهل لهذا النادي".

واختتم عن موقف ميسي: "من الممكن أن يستريح ميسي في مواجهة هويسكا، لقد تعرض لضربه قوية للغاية، كأنه قد دهسه قطار، لقد تحدثت معه لكن مشاركته ممكنة".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة كان قد حسم لقب الدوري الإسباني بشكل نظري عقب الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد منافسه المباشر، ولديه مواجهة هامة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل ضد مانشستر يونايتد لذا من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيلة من الإحتياطيين.