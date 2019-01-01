فالفيردي يثير الشكوك حول ميسي ويرفض الحديث عن نيمار

أبرز ما جاء في مؤتمر إرنستو فالفيردي قبل مباراة برشلونة وريال بيتيس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ترك المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أمر مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس معلقًا ولم يعطِ القول الفصل في هذه المسألة.

وتحدث فالفيردي اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة أمام ريال بيتيس غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبدأت أسئلة الصحفيين بالطبع حول ميسي، نظرًا لأن الجميع يترقب ليعرف هل سيشارك النجم الأرجنتيني في مباراة الغد أم سيواصل الغياب.

وقال فالفيردي: "لا يمكنني حسم أي شيء حول ميسي حاليًا، سننتظر لنتأكد من وضعه البدني، وإذا كان جاهزًا تمام الجاهزية للمشاركة فسيشارك بشكل طبيعي"

وأضاف: "في الحصة التدريبية الأخيرة كان ميسي جيدًا ولكننا لم نتأكد تمامًا من جاهزيته، بالطبع لن نخاطر به حتى لا يتعرض لأي مشاكل أكبر"

وتابع: "مباراة الغد ستكون صعبة سواء شارك فيها ميسي أو لا، ستكون المباراة الأولى على ملعبنا خلال الموسم الحالي ونحتاج إلى الفوز بها"

وحول نيمار قال: "بالطبع نيمار أحد أهم اللاعبين في العالم حاليًا، وفي وقت كهذا من سوق الانتقالات الصيفية من الطبيعي أن يتصدر العناوين"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وأضاف: "ولكنني أفضل الحديث عن لاعبي برشلونة فقط، نيمار ليس لاعبًا في صفوف فريقي، ولهذا لا مجال لي للحديث عن لاعب باريس سان جيرمان"

وحول أنطوان جريزمان قال فالفيردي: "كل يوم يمر يتطور فيه جريزمان ويصبح أكثر تأقلمًا، نريده أن يشارك أكثر وأن يكون حاسمًا كما عهدناه في تجاربه السابقة"

وأضاف: "في سان ماميس لم تكن مشاركته فعالة بالشكل المنتظر، ولكنها أول مباراة رسمية له مع برشلونة ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض الصعوبات في البداية"

وحول جيرارد بيكيه قال: "إنه لاعب مهم في الملعب وف غرفة خلع الملابس، 500 مباراة له بقميص برشلونة رقم يعني الكثير ويوضح قيمة اللاعب بالنسبة للنادي"

وحول فيدال ورافينيا قال: "فيدال في الهجوم؟ بالطبع نحتاج إلى لاعبين إضافيين في المقدمة في ظل غياب لويس سواريز وغياب محتمل لميسي"

وأضاف: "اللاعبون الذين يسجلون الأهداف من الممكن أن يعالجوا هذا النقص، نحتاج لأن نعطيهم أدوارًا إضافية حتى لا يتأثر الفريق هجوميًا بغياب أبرز عناصره في الأمام"

وتابع: "رافينيا كان يعاني من إصابة في الماضي، ولكنه تعافى منها وقدم الكثير في الفترة الأخيرة، هو يقدم كل شيء يمتلكه في الملعب وهذا أمر جيد"

توخيل: نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان

يذكر أن برشلونة قد خسر في مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام أتليتيك بيلباو على ملعب سان ماميس بهدف للا شيء، مما يجعل الفوز أمام بيتيس إجباريًا.