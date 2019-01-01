فالفيردي يتوقع المزيد من كوتينيو ويعلق على قائمة فرنسا

برشلونة وفرصة للثأر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وأشاد فالفيردي، بأداء ونتائج ريال بيتيس: "نحن نعرف أسلوب الفريق ومصادر قوتهم، وكيف يمكن إيقافهم، لقد عانينا في الدور الأول كثيرًا، وهي المرة الوحيدة التي خسرنا فيها أمام جماهيرنا والمباراة حاسمة لأنه بعد ذلك يتبقى لنا 9 مباريات لحسم الدوري".

وعن عثمان ديميبلي الذي يغيب لمدة طويلة بسبب الإصابة: "لقد أنهى الاستعداد لمواجهة ليون، ولم أضعه في القائمة خوفًا من المخاطرة به، لكنه سيغيب 3 أو 4 أسابيع، كنا نعرف أنه لا يشعر بالراحة، ولم أرد أن يلعب حتى النهاية".

وسيلتقي برشلونة ضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليعلق: "ستكون مباراة صعبة، أمام خصم تاريخي يمر بفترة جيدة، خاصة بعد فوزهم على باريس سان جيرمان في ملعبهم، لابد أن نكون حذرين لأنهم لا يستسلمون، المباراة جاذبة بشكل كبير".

وعن من هو المرشح الأول للفوز بالمسابقة الأوروبية: "لا اعتبر نفسي فريقًا مرشحًا للفوز بدوري الأبطال، لا يوجد أفضلية لفريق، الكل يريد الفوز بدوري الأبطال".

وتابع: "سنلتقى أتلتيكو مدريد في السادس من أبريل، ثم في العاشر أمام يونايتد، لدينا 4 مباريات ستكون حاسمة لأن الخسارة ستفتح باب الصراع في صدارة الدوري، سنرى ماذا سيتغير هذا الشهر، والبداية ستكون غدًا أولاً".

ولم يتم استدعاء لونجليه لقائمة المنتخب الفرنسي واختيار أومتيتي العائد من الإصابة، قال: "لونجيله جيد، أومتيتي يقدم أداء رائع للمنتخب، المدير الفني الفرنسي لديه قائمة اختيارات وأنا كذلك".

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"جديلةٌ طرفاها العاشقان فما تراهما افترقا .. إلا ليلتَحِما" ❤️



(🎥: @FCBarcelona )pic.twitter.com/9EAaiDXo58 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وعن البرازيلي فيليب كوتينيو الذي سجل هدفًا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي: "تحدثنا لمراجعة النجاحات، وأين يمكنه أن يتطور وللمساعدة، لكن تلك محادثة خاصة، لقد قدّم مباراة رائعة ونتوقع منه المزيد مع غياب ديميبلي".

وكان ريال بيتيس قد خطف فوزًا رائعًا في لقاء الذهاب بنتيجة 4-3، في مباراة عودة ميسي من الإصابة بالدور الأول.