فالفيردي يتحدث عن مستقبله وميسي وميركاتو برشلونة

حديث مطول للإسباني تذكر فيه عام 2018

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي، لقناة نادي برشلونة الإسباني عن أحداث عام 2018، وما يتوقعه مع الفريق في 2019، ومتحدثًا أيضًا عن مستقبله.

ويقضى فالفيردي موسمه الثاني على التوالي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، محققًا الثلاثية المحلية، لكن بعض التقارير تربط برحيله عن صفوف البلاوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

البداية عن مستقبله مع الفريق الكتالوني: "من يعرف، أنا لم أفكر مطلقاً في المستقبل طويل الأمد، أريد أن يكون الجميع بصحة جيدة، وراضٍ عن عملي، لن نغش، قد لا نفوز بالدوري الإسباني فالجميع سينظر للمدرب وأريد أن أحقق أهدافي، وسنرى ماذا سيحدث".

وعن صعوبات عام 2018: "لا اعتقد أنه كان هناك صعوبات، هناك أسباب لأن نكون سعداء عن كيفية سير عام 2018، المرحلة الأولى من الصيف للأعياد لا تخدم في الفوز، قد تفقد بعض الأشياء، الموسم الماضي كان الدور الأول رائعًا في الدوري وكذلك في دوري الأبطال، لكن الأمور في النهاية، علينا العمل وأن نكون أكثر ديناميكية".

"أنا لا أعرف ما سأفعله في الموسم المقبل" 😲

موسم 2017/18

🏆 الدوري الاسباني

🏆 كأس الملك

🥈 السوبر الإسباني

موسم 2018/19

🏆 السوبر الإسباني

🥇 الدوري الاسباني

🤞 كأس الملك

🤞 التأهل لدوري الأبطال

هل سيُكمل فالفيردي مع برشلونة بعد هذا الموسم 🤔 pic.twitter.com/xLLSSirZJK — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وتذكر فالفيردي تجربته في اليونان: "وقتي مع أولمبياكوس واحد من الأوقات التي أريد أن احتفظ بأثرها، ما عشته في اليونان خارج عن التحكم، والاحتفاء الذي قاموا به من أجلي مع برشلونة كان رائعًا".

كما تحدث عن نهائي كأس ملك إسبانيا والذي كان اللقب الأخير لإنييستا مع برشلونة: "لا أعرف إذا كانت مباراة نهائي كأس الملك أفضل مباراة أم لا، لكنها مباراة التي فكرنا بها، ومررنا بموقف صعب، وأثبتنا أنفسنا، أنها من المواعيد التي لا يمكن فقدانها، للأسف لم اتشارك معه في المواسم السابقة، وما قدمه كلاعب مرة قدم، لكن هذا النهائي سيظل في ذاكرة العديد من الأشخاص".

وعن التعاقد مع أرتورو فيدال: "التعاقد معه يذكرني بما حدث مع باولينيو، أنه لاعبين متنافسين في دوريات كبيرة ويلعبون مباريات كبيرة، عن أرتورو أنت تعرف أنه يلعب ضد نفسه، أمام ريال مدريد وكورترال لنيوسا، كنت أعرف أن هناك لاعبين رائعين مثل بوسكيتيس وأرتور، لكننا نحتاج لاعبين يذهبون للضغط ويقلبون الأوضاع".

صرح ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق إنه في حال كان رئيسًا للإنتر في الوقت الحالي كان سيتعاقد مع 👇 pic.twitter.com/N2idyguJ72 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وهل سيدخل الفريق في سوق الانتقالات الشتوية: "لدينا مشاكل في خط الدفاع مع إصابات أومتيتي وفيرمايلين، وكذلك على الجانب الأيمن مع سيرجيو روبرتو، الدفاع يعد المشكلة الأكبر".

وتعاقد برشلونة مع الكولومبي جيسون مورييو من صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة لدعم الدفاع: "لقد نظرنا للاعب بخبرات وينضم للفريق مباشرة وكانت له الأولوية، سيسعادنا كثيرًا في الدوري والكأس واللحظات الحرجة".

وعن أفضل مباراة في الدوري الإسباني: "الفوز على ريال مدريد 5-1 في الكلاسيكو، الفوز على الغريم التقليدي، أنها مباراة بتأثير عالمي وكنا في وضع جيد، ، وقدمنا أداء جيد أيضًا أمام إشبيلية، إنتر، توتنهام، لكن ريال مدريد على القمة".

كما تحدث عن الفرنسي عثمان ديميبلي الذي أثار الجدل في الفريق الموسم الحالي بسبب عدم التزامه: "أنه موسمه الأول بالكامل، لاعب موهوب وأريد رؤيته على أرضية الملعب، لكن يمكنه إعطاء المزيد".

وهل كانت مباراة ويمبلي أمام توتنهام نقطة تحول: "أنها مباراة مهمة، لعبنا أمام منافس قوي في المجموعة، كان من المهم الفوز وفعلناها، لقد عدنا من الهزيمة وتعادلين أمام ليجانيس وأتلتيك وجيرونا وكان لابد من الخروج من ذلك المأزق".

وعن قائد الفريق الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي: "لقد أراد اللعب مباشرة عقب عودته من الإصابة، أنه يظهر دائمًا، ولديه قوة ذهنية كبيرة قد تكاد تكون دائمة، لم أرى منافس له، دوري الأبطال؟ أنه يهتم بما يريده الجماهير، أنها المسابقة التي يحصل بها الخلل".

وكذلك لم يبدي قلقه من عدم استمرارية لويس سواريز: "لست قلقًا منه، أنت تنظر للشخصية التي يملكها، وتعرف أنه سيتحسن، عليك أن تكون حذراً معه، لكنني اعتقد أننا سنضمى قدمًا".

وواصل حديثه عن البرازيلي فيليب كوتينيو: "لقد لعب الكثير من المباريات منذ البداية، ولقد تغير مركزه لأننا نبحث عن التوازن في الفريق، سيلعب بشكل طبيعي، الأمر بطئ بسبب الإصابة التي جاءته بعد أفضل مباراة له، والتي كانت أمام إنتر".

أما عن مدافعه جيرارد بيكيه: "أنه يقدم موسم رائع، يرد بشكل سريع في المباريات الكبيرة، أنه يتحدث كثيرًا عن الرياضات الأخرى".

واختتم عن تقنية الفيديو وانتقادها: "أنها تأخذ 3 دقائق من أجل احتساب هدف، التقنية ظهرت بسبب وجود مشاكل، لأنه في بعض الأوقات نرى الدماء تختلط بمياة النهر، الحُكام مع التقنية لن يحلوا الأمر، اتمنى أن يتم تطبيقها في دوري الأبطال مثلما يحدث في الدوري الإسباني.

وسيفتتح برشلونة عام 2019 بمواجهة، خيتافي ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني في السادس من يناير المقبل.