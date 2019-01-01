فالفيردي: يا له من أسبوع مثالي

مدرب برشلونة يعيد بالفوز على ريال مدريد مرتين في أسبوع واحد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سعادته بالفوز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الليجا.

يأتي هذا الانتصار بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو أيضًا بثلاثية مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقال مدرب البلوجرانا في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "من الناحية الكروية فأن الفوز على ريال مدريد مرتين في أسبوع واحد في ملعب سانتياجو بيرنابيو والفوز على إشبيلية في عقر دارهم يجعله واحد من الأسابيع الرائعة".

كما أضاف فالفيردي: "المباراة كانت صعبة والهدف الذي أحرزناه سهل علينا الأمور بعد ذلك، حاولنا إحراز هدف آخر ولكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا".

وتابع مدرب البلوجرانا حديثه وقال: "فارق النقاط بيننا وبين ريال مدريد جيد، ولكن الليجا لم تحسم بعد، علينا ألا ننسى أتلتيكو مدريد أيضًا".

كما أشاد مدرب النادي الكتالوني بأداء لاعبيه ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي، والإضافة الهجومية التي قدماها في المباراتين ضد ريال مدريد.