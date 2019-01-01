فالفيردي: وجود ميسي يغير كل شيء وعلينا الصبر على جريزمان

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يطالب بالصبر على أنطوان جريزمان القادم من أتلتيكو مدريد.

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز في مباراة اليوم أمام نظيره سيلتا فيجو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن أداء الفريق بالرغم من كونه متذبذبًا إلا أن الفوز كان أهم ما خرج به من المباراة.

وقال فالفيردي: "الفوز كان أهم ما حدث في مباراة اليوم بعد الخسارة في اللقاء الأخير وعدم الفوز في مباراتين لقد كانت مباراة معقدة ولكننا نجحنا في النهاية، وفي الشوط الأول لم نؤدي بشكل جيد وبدأنا ببطء ولم نصل لمرمى الخصم لكننا نجحنا بعد ذلك في تحسين الأمور".

وأضاف عن تقارير الرحيل: "أنا هنا منذ عامين ننصف والجميع يعرف كيف تسير الأمور، لا أعرف كيف أقول ذلك لكن مثل تلك الأنباء متواجدة دومًا".

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وأكمل عن جريزمان: "لدينا الكثير من الصبر سواء معه أوة مع الجميع، ولدينا خيارات عديدة ونحاول أن نستفيد منها، لكن في النهاية علينا أن ندعم عناصرنا في أيامهم الجيدة والسيئة".

وأنهى حديثه عن ميسي وقال: "بعيدًا عن تسجيل الأهداف ميسي لديه إلتزام كبير بكرة القدم، وبوجوده مع برشلونة كل شيء يصبح في المتناول".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل ثلاثة أهداف في فوز برشلونة اليوم على نظيره سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف.