فالفيردي: وجود ميسي في الملعب يغير الأشياء في الهجوم

مدرب برشلونة يلمح بمشاركة ميسي في وقت أكبر بمبارة غرناطة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، على أهمية وجود ميسي في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، لقدرته على تغير الأمور في هجوم الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الاسباني، مساء غد الجمعة.

وقال فالفيردي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "عندما نلعب خارج ملعبنا، فإن فعاليتنا وجودتنا تقل".

وواصل: "تسبب هذا في عدم حصولنا على النتائج المطلوبة خارج ملعبنا، نريد تغيير هذا ونكون أكثر قوة وحسماً".

وقال فالفيردي حول مشاركة ميسي المحتملة أمام غرناطة: "ميسي لعب بشكل جيد أمام دورتموند، رغم أنه كان بعيداً عن الملعب لفترة".

وواصل: "نأمل أن يشارك لمزيد من الدقائق في المباريات القادمة، إنه يعطينا أفضلية في الكثير من الحالات، وجوده يغير الأمور في هجومنا".