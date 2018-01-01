فالفيردي: واجهنا فريق يلعب على كل شيء

برشلونة في الأخير تأهل متصدرًا للترتيب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي عن تعادل برشلونة مع توتنهام، في ختام مباريات البلاوجرانا بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وضمن برشلونة مسبقًا التأهل إلى ثمن النهائي، ليظل الصراع على البطاقة الثانية مشتعلاً، بين إنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، والذي حسمها الأخير.

الإسباني تحدث عن مخاطرة توتنهام في الدقائق الأخيرة من المباراة: "لقد رأيت الكثير من الأشياء، لقد واجهنا فريق يلعب على كل شيء، لقد خاطروا في النهاية، وعندما فقدنا الكرة عاقبونا، لقد لعبنا أقل لكن بشكل قوي".

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وعن سلسلة عدم خسارة برشلونة في ملعب بدوري الأبطال: "هذا يعني الكثير لبرشلونة وتاريخه في دوري الأبطال، أنه رقم صعب، لكن اللاعبين الكبار يجعلون الأمور سهلة". عمرو طارق: مفاوضات الأهلي لم تكن جادة ولهذا فضلت الدوري الأمريكي

وتألق الحارس الهولندي سيسيلن الذي يخوض مباراته الأولى بقميص برشلونة في دوري الأبطال: "أنها رفاهية لتواجده معنا، عندما يلعب أعرف أنني محظوظ بتواجده لجانب تير شتيجين، لدينا حارسين في مستوى عالي، ونريد الفوز بكل شيء، واتمنى بقاءه معنا رغم أنه يشارك بصفة أقل".

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تقرير المباراة 👇https://t.co/Y6wXaJp0tc pic.twitter.com/Z13KoRwYZX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

ديمبيلي سجل هدف الفريق الكتالوني بمهارة رائعة: "لقد سجل هدفًا بدم بارد، لكننا فريق يتحرك سويًا، نريد أن نفوز، لدينا بعض المشاكل الداخلية التي لابد أن نحلها في غرف الملابس".

وأخيراً عن فيليب كوتينيو الذي فشل في التسجيل: "أن لا يسجل مرتين فهذا ليس سيئًا، أن لا تسجل الأمر ليس مشكلة، وعلينا أن نحتوى الأمر".

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ونجح برشلونة في الوصول إلى 29 مباراة على أرضية ملعب دون خسارة بدوري الأبطال، حيث سيخوض لقاء الإياب على أرضية ملعب في دور ثمن النهائي التي ستقام القرعة الخاصة به يوم 17 ديسمبر المقبل.