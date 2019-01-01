فالفيردي: ننتظر الكثير من ميسي وسواريز أمام إشبيلية

إرنستو فالفيردي يطالب نجوم برشلونة بتحقيق الفوز أمام إشبيلية للخروج للعطلة الدولية بمعنويات كبيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة إشبيلية خلال لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن الفريق لديه فرصة للخروج لفترة التوقف الدولي وهو سعيد.

وقال فالفيردي: "لدينا مواجهة صعبة أمام خصم صعب للغاية، لقد حققوا الفوز في ثلاثة من أربعة لقاءات خارج ملعبهم هذا الموسم".

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وأضاف: "المواجهة هامة للغاية من أجل وضعنا في جدول الترتيب قبل الذهاب لفترة التوقف الدولي، نريد أن نخرج لتلك العطلة ونحن سعداء".

وعن انسو فاتي قال: "لا أظن أنه سيلعب للمنتخب الأول في وقت قريب لكنه سيحصل على فرصته بكل تأكيد ولا يمكن لأي نوع من الإصابات أن يساعد اللاعبين، لقد تأثر بما تعرض له مؤخرًا".

واختتم تصريحاته: "لويس سواريز وليونيل ميسي عادا لتقديم أفضل ما لديهما خلال مواجهة إنتر لقد شاهدنا ذلك، لقد مرا بفترات صعبة بسبب الإصابات هذا الموسم لكننا ننتظر الكثير منهما أمام إشبيلية".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٣ نقطة وأمامه ريال مدريد في الصدارة بـ ١٨ نقطة.