فالفيردي: نريد الثلاثية وجوارديولا أفضل مني

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على صعوبة مواجهة الفريق أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني وأهمية الفوز بها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مواجهة الفريق أمام نظيره ريال سوسيداد ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن تركيز الفريق كله منصب في الوقت الحالي على الليجا.

وقال فالفيردي: “نحن نريد أن نكون أبطالًا للدوري الإسباني، ومباراة الغد بالنسبة لنا هامة للغاية، وسوسيداد فريق رائع على المستوى الهجومي، لكننا سندخل أسبوع به تسع نقاط وهي ما نحتاجه لحسم اللقب، أعلم أننا حققنا فوزًا رائعًا في دوري الأبطال لكن علينا التركيز على لقاء الغد".

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وأضاف: "مواجهة برشلونة وليفربول ستكون قوية وصعبة للغاية، هم يمتلكون جودة عالية ووصلوا لنهائي الموسم الماضي، والآن ينافسون على الدوري الإنجليزي، بكل تأكيد سيكون لقاء جذاب، لكن لدينا 10 أيام قبل المباراة وعلينا التركيز على أشياء آخرى في الوقت الحالي".

وأكمل عن حالة أومتيتي وإشارة كوتينيو للجماهير: "أومتيتي لم يشارك في التدريبات الأخيرة لكنني أعتقد أنه بخير وليس لدي ما أقوله عنه فأنا ليس بطبيب، ولم أتحدث لكوتينيو بشأن إشارته، لكن من الغريب التركيز على ذلك وعدم الحديث عن هدفه الذي جاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم ذلك لا أعتقد أن الإشارة تسيء لأي شخص، لقد تلقى الكثير من الانتقادات مؤخرًا لأننا في نادي يطلب الكثير، لكنه لعب مباراة عظيمة وسجل هدفًا جميلًا، وفي النهاية يتأثر بالانتقادات والمديح كالجميع".

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وأضاف عن الثلاثية: "بكل تأكيد نتطلع لتحقيق الفوز بكل البطولات، وفي وجود الكثير من المباريات المتبقية لا يوجد وقت للخوف، نفكر فقط في تحقيق الانتصارات والحصول على الثقة، في شهر يونيو الماضي أردنا أن نتواجد في ذلك الموقف، وها نحن فيه".

وتحدث عن ليونيل ميسي وهدفه الـ 600 قائلًا: "لا أعرف كيف أقدر تلك الأرقام بعد الآن، لكنه دومًا ما يكون في موضع حيث تتوقع منه الجماهير الكثير ودومًا ما يكون على قدر تلك التوقعات ويجعلهم يعودون لمنازلهم سعداء، والجميع يعرف أنه الأفضل".

واختتم تصريحاته بالإجابة عن سؤال وجه له حول مدير فني أفضل منه فرد بدون تفكير: "بالنسبة لي بيب جوارديولا بدون أي شك، بغض النظر عما كان مستمر في دوري الأبطال أم لا".

جدير بالذكر أن برشلونة أصبح على بعد خطوات من التتويج بالدوري الإسباني حيث يحتاج الفريق لثلاث انتصارات من الست لقاءات المقبلة لحسم اللقب.