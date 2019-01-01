فالفيردي: ميسي رجل المواعيد الكبرى

مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي يشيد بنجمه ميسي عقب الفوز على مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي فاز به البارسا على اليونايتد بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانهال بالمديح على لاعبه ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد أحرز هدفين في المباراة، بينما سجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث، وجاءت جميع الأهداف من تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

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وقال فالفيردي بعد اللقاء:" ميسي دائمًا يظهر في الأوقات الصعبة والمباريات الكبيرة، لقد قدم مباراة رائعة خصوصًا في الهجوم والضغط".

وأضاف:" لا أعلم شئ عن احتفال كوتينيو، هو أمر خاص به سأفهم منه ثم أخبركم، لكنه قدم مباراة جيدة وسجل هدفًا".

واختتم:" الخمس دقائق الأولى كانت سيئة ولكننا قدمنا 85 دقيقة رائعة، نريد تقديم أداء أفضل في قادم المباريات".

يشار إلى أن برشلونة ينتظر الفائز من لقاء ليفربول وبورتو في نصف نهائي البطولة.