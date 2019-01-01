فالفيردي: ليون فريق خطر وأتمنى مواجهة زيدان قريبًا

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على خطوة فريقه ليون قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويتطلع لمواجهة زيدان من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد فالفيردي على خطورة الفريق الضيف وامتلاكه لقدرات كبيرة سواء هجوميًا أو دفاعيًا.

وقال فالفيردي: "ليون فريق قوي ولديه عناصر مميزة في كل الخطوط مثل نبيل فقير وتراوري، من الممكن أن يتسببوا في الخطر على فريقنا".

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وأضاف: "في الذهاب انتهت المباراة بالتعادل السلبي ولم يستفد أي فريق، وكل شيء من الممكن أن يحدث في المباراة، لكننا جاهزون من أجل تقديم مباراة جيدة بمساعدة الجماهير".

وعن وضع كوتينيو وديمبلي: "أحاول دومًا أن أضع الثقة في كل اللاعبين، ولو احتجت للحديث مع كوتينيو سأفعل على الفور، أما ديمبلي فلا نعرف إذا ما كان سيشارك أم لا، الأمر متوقف على الأطباء ورأيهم".

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وتطرق المدرب الخاص بفريق برشلونة بالحديث عن مدرب غريمه ريال مدريد الجديد زين الدين زيدان وقال: "هو مدرب رائع بكل تأكيد وأتطلع لمواجهة في وقت قريب".

جدير بالذكر أن برشلونة سيدخل مباراة الغد على ملعب كامب نو بنتيجة تعادل سلبي بدون أهداف كانت قد حدثت في فرنسا قبل عدة أسابيع في لقاء الذهاب، ولا يمكنه أن يتعادل إيجابيًا أو أن يتعرض للخسارة لو أراد الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.