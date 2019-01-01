فالفيردي: ليفربول أحد أقوى الفرق بالعالم حاليًا

​أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على قوة مواجهة ليفربول، والذي يعتبره أحد أقوى الفرق في العالم حاليًا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عشية مواجهتهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لا أعرف إذا كنا الفريق الأكثر جاهزية من الناحية البدنية أم لا، ولكننا أنهينا الفوز بالدوري، ليفربول لايزال لديه بطولة الدوري والتي يركز فيها كثيرًا، لكن أيضًا لا يمكن أن يصل إلى نصف النهائي بدون هدف الحصول على البطولة".

وأضاف:" لقد أنهينا لقب الدوري، ولكن ليفربول لايزال لديه خصم صعب وهو مانشستر سيتي، لكنني أرى أن خسارة مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أمر عظيم جدًا، لذلك لن تكون مبارتنا سهلة، كلوب مدرب قدير واعتاد على الضغط في دورتموند وليفربول".

وعن ميسي قال فالفيردي:" ميسي بحالة جيدة، لقد استراح في الأونة الأخيرة أكثر من كل الأشهر السابقة، نحن في مرحلة الحسم حاليًا ولدينا ضغط كبير في عدد المباريات التي تجعلنا مضطرين لإراحة أكثر من لاعب".

وعن تصريحات كلوب قال فالفيردي:" سنلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا لذلك يجب علينا أن نفوز، لدينا أكثر من 90 ألف مشجع يدعمون الفريق، أعتقد أن الخصم دائمًا يعاني من صوت الجماهير والصخب القوي من الجميع".

وعن ليفربول قال فالفيردي:" منذ نهاية الموسم الماضي وليفربول يتطور كثيرًا، بعد التعاقد مع حارس مرمى قوي ولاعبين مثل كيتا وفابينهو الآن أصبح لديهم لاعبين مميزين في كل المراكز، الهجوم سريع وشرس والدفاع صلب وخط الوسط متميز وبه كل الحلول لذلك علينا أن نحضر أنفسنا جيدًا لتلك المباراة".

واختتم قائلاً: "أهم مباراة في مسيرتي؟ قد تكون ولكني أرى أن كل مباراة في مسيرتي هامة وأريد الفوز بها، نحن نعلم أننا سنواجه منافسًا قويًا وشرسًا، ولكن علينا أن نكون مستعدين لكل المنافسين".

يذكر أن برشلونة توج بدوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2015.