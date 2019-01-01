فالفيردي: ليس هناك خطة معينة لإراحة ميسي

فالفيردي يتحدث عن برشلونة ودوري أبطال أوروبا وميسي قبل مواجهة فياريال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي إنه لا توجد خطة معينة سيتم من خلالها التدوير مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فياريال غدًا الثلاثاء على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني.

وبخصوص المباراة، تحدث المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي عن المنافسة في الدوري الإسباني وعن نجم الفريق ليونيل ميسي.

وقال فالفيردي: "لا يوجد خطة معينة من أجل إراحة ليونيل ميسي، الكثير من الناس يضعون أعينهم تجاه دوري أبطال أوروبا، ولكن المنافسة في الدوري لا زالت ضمن أولوياتنا أيضًا"

وأضاف: "لدينا العديد من المباريات الهامة في الدوري الإسباني سواء أمام فياريال أو أمام أتليتيكو مدريد، لا يمكن الاستهانة بمثل هذه المواجهات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وحول كوتينيو ومالكوم: "لا نتحدث عن رحيل أحد من لاعبينا، كلاهما هام للفريق وكلاهما سيدخل في حساباتنا خلال المواجهات المقبلة"

وفيما يخص ديمبيلي وإصابته قال: "لا أعرف متى بالتحديد سيتعافى كليًا من الإصابة وسيمكنه المشاركة بشكل طبيعي، سنستشير الأطباء ومن ثم نقرر"

وحول فياريال قال فالفيردي: "إنه فريق كبير، في هذا الموسم يمر بظروف صعبة ولكنها من الممكن أن تخلق لديه العديد من الدوافع التي تجعله يبحث عن الفوز"

وأضاف: "سندخل في أسبوع بمباريات كثيرة، لن نتمكن من التقاط الأنفاس في هذه الفترة الصعبة من الموسم"

وتابع: "علينا أن نسن تقسيم مجهود لاعبينا على المباريات القادمة ومن ثم نرى كيف سنلعب في المواجهات المختلفة"

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يذكر أن برشلونة قد اقترب من حسم لقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تقدمه بفارق كبير عن ملاحقيه قطبي مدريد.