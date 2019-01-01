فالفيردي: لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا

المدرب الإسباني يبرر الفشل الجديد لبرشلونة بعد الخسارة في الدوري

فشل نادي برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل النادي الكتالوني على أرضه وأمام جماهيره سلبيًا.

ظهرت كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بأداء سيء للغاية وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 خارج الديار.

وفي تصريحات المدير الفني بمؤتمر ما بعد المباراة قال: "لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، كان يمكننا الفوز ولكن لم نستغل الفرص جيدًا، لقد قدموا مباراة جيدة واعتمدوا على الدفاع المتقدم وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل".

وتابع: "أعلم أنه علينا الكثير من الضغط وأن الجماهير غاضبة بسبب الأداء، من حق الجميع أن يعبر عن رأيه ويكشف عن شعوره، ونحن علينا أن نتصرف بسرعة ونحاول التغيير من أجل تحسين المسار".

وأضاف: "جوردي ألبا يعاني من ألم في الأوتار لذلك خرج بديلًا، لقد اعتمدت على سيرجي روبيرتو وستأتي المباريات التي يتواجد بها جونيور".

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وسلافيا براج 👇 #أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019

وبالحديث عن مستوى النجم الجديد أنطوان جريزمان قال فالفيردي: "هو في مرحلة التكيف مع الفريق، ولكن يمكننا أن نستفيد منه أكثر من ذلك في المستقبل، له دور دفاعي كبير وذلك إضافة جيدة لنا".

وأضاف: "جميع الفرق الكبيرة تتعرض لمثل هذه الضغوطات ولكن نحن في مجموعة معقدة وصعبة، وتظل الأمور تحت السيطرة، إذا تمكنا من الفوز في المباراة المقبلة سنحقق التأهل".

وفي الأخير قال: "لقد أخفقنا في مباراة ليفانتي بالدوري واليوم لم ننجح في الفوز أيضًا، هذا ليس أفضل أداء لنا ولكن علينا الاستجابة سريعًا لما يحدث والتحسن".

يذكر أن النادي الكتالوني يمتلك الآن 8 نقاط في دور المجموعات بعد أن كان فاز على براج خارج أرضه وتعادل مع دورتموند وفاز على إنتر ميلان.