فالفيردي: لا يزال لدينا عمل في سوق الانتقالات وعلى جريزمان التحسن

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يكشف أن سوق انتقالات النادي الكتالوني لم ينتهي بعد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أن سوق الانتقالات الخاص بالنادي الكتالوني لم ينتهي بعد حتى يومنها هذا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن الفريق سيحاول ضم ظهير أيسر خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال فالفيردي: "لقد بدأنا التحضير للموسم الجديد قريبًا، الفريق ما زال في حاجة للكثير من الإعداد النفسي والتكتيكي قبل انطلاق الموسم".

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وعن الصفقات وسوق الانتقالات وحاجة الفريق لظهير أيسر: "من الممكن أن يصل لنا لاعب جديد قبل نهاية الشهر".

وأكمل: "علينا أن نتحسن، لقد كنا نمر بحظات رائعة في الموسم الماضي، لكن يجب أن نكون أكثر فاعلية على المرمى وألا نفرط في اللحظات الحاسمة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن جريزمان ودي يونج وقال: "هناك أشياء يجب عليهم أن يتحسنوا فيها، وكل ذلك سيأتي مع الوقت، وأمامهم فرصة جديدة في مواجهة فيسيل كوبي".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره الياباني فيسيل كوبي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد في بطولة كأس راكوتين.