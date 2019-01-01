فالفيردي: لا نعلم موعد عودة ميسي ولم أهتم بمقابلته الصحفية

فالفيردي لم يهتم بحوار ميسي الصحفي الأسبوع الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن موعد عودة ميسي لن يكون هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه يعتبره هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة له.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا، مساء غد السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني، في المؤتمر الصحفي عن المباراة حول ميسي: " أنا لست طبيباً ولكن أرى من الصعب عودة ميسي يوم الثلاثاء أمام دورتموند، هناك تحسن بسيط في إصابته ".

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وعند سؤاله عن المقابلة الصحفية التي أجراها، ميسي قال: " لا أمتلك كل التفاصيل حول حوار ميسي، لأنني لم أرغب في قراءتها، أعرف كيف يعتبر ميسي عن نفسه، لا أعطي تلك الأمور أهمية ".

وتابع: "إنه سؤال جيد، ولكن لا أفهم لماذا يجب علىّ أن أجيبه، أنا مدرب ولي آراء مثل اللاعبين، هذا شأن داخلي ويتم حله بيننا".

وكان ميسي قد ألمح في حوار سابق له، أنه قد يفكر في خوض تحدٍ جديد خارج جدران الفريق الكتالوني.

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وواصل: "ميسي الأفضل في العالم، هو يحسم الكثير من المباريات، ولكننا هناك بعض مباريات لا يشارك فيها ونستطيع الانتصار".

وأكمل: "غياب ميسي دائماً ما يكون ملحوظ، ولكن هذه تكون فرصة للآخرين في الظهور رأينا أمام بيتيس هدفين جريزمان، نريده أن يستمر بهذا المستوى".