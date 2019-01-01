فالفيردي: كانوا كالذئاب وشتيجن هو مفتاح الأبطال

المدرب الإسباني يتحدث عن ميسي وشتيجن بعد الفوز الصعب أمام سلافيا براج

نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه سلافيابراج بنتيجة 2-0 في مباراة صعبة على العملاق الكتالوني خارج الديار، ولكنه تمكن منالعودة بالعلامة الكاملة.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0 وفي شوط المباراة الثانيتمكن أصحاب الأرض من التعادل ولكن لويس سواريز ساهم في تسجيل الهدف الذي فاز به النادي الكتالوني ولكنه أحتسب كهدف عكسي.

وفي المؤتمر ما بعد المباراة تحدث المدربالإسباني إرنستو فالفيردي قائلًا: "لقد كنا أخطر وأكثير سيطرة طوال المباراةولكنهم كانوا مثل الذئاب، الفريق كان خصمًا عنيدًا".

وتابع: " كنا نتمنى أن نحسم المباراةقبل ذلك ودائمًا ما نريد الفوز ببساطة ولكن هذه هي مباريات دوري الأبطال، كانلدينا بعض الفرص لقتل المباراة ولكن النتيجة ظلت متقاربة مما جعل الدقائق الأخيرةصعبة، خاصة أنهم هاجموا بـ8 لاعبين".

وأضاف: "ميسي لديه القدرة دائمًا علىقلب أي مباراة، لقد ظهر بحال أفضل اليوم وهذا رائع، تير شتيجن أيضًا هو مفتاحالفوز في مباريات الأبطال هذا الموسم".

يذكر أن النادي الكتالوني كان قد تعادل فيالمباراة الأولى أمام بوروسيا دورتموند خارج الديار ثم نجح في الفوز على إنترميلان الإيطالي في كامب نو بنتيجة 2-1، ليتصدر المجموعة بالوقت الحالي.