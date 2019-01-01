فالفيردي: فيدال لا يضغط علينا وميسي الأحق بالكرة الذهبية

مدرب البرسا يضرب ولا يبالي

ادعى المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، بأن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال لا يضغط على النادي بورقة الرحيل، وذلك بعد تصريحات صاحب الـ32 عامًا التي أثارت جدلاً على نطاق واسع.

وعاد لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق للتلويح بورقة مغادرة "كامب نو" في تصريحات أدلى بها في نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك اعتراضًا على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال فالفيردي في حديثه مع الصحفيين قبل قمة أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة عشر لليجا "ديمبيلي؟ لقد تحدثت معه، ومن الواضح أنه أكثر هدوءًا بعد تأثره بإصابته الأخيرة، ونحن سنحاول استبداله بشباب على نفس مستواه".

وأضاف "لقد جاء إلى هنا بعمر صغير، ولديه إمكانات هائلة، وكان عليه أن يعتاد على طريقة العمل في برشلونة، لكن على أي حال، هو أفضل وأكثر هدوءًا الآن".

وعن سبب غياب اللاعبين عن عرض الفيلم الوثائقي، قال "لا أعرف لماذا لم يحضر أحد من الفريق، وعندما تتلقى دعوة يمكنك الذهاب أو لا. لم أذهب؟ ماذا يحدث؟ هذه أشبه بالاستجواب".

وتابع بخصوص بيكيه وحفل نيويورك "لم أر الفيلم الوثائقي لذلك لن أستطيع الإجابة على السؤال".

كما تحدث عن مدافعه صامويل أوميتيتي قائلاً "كانت هناك الكثير من الأسئلة حوله قبل المباراة الأخيرة، لكنه أجاب بشكل جيد للغاية، ونحن سعداء بالمستوى الذي يظهر عليه، ونريده أن يبقى على هذا المنوال".

وبخصوص تصريحات فيدال، قال "لا أفهم لماذا تمثل كلماته ضغطًا. الأمر مجرد انعكاسًا شخصيًا، وما سأقوله أننا نركز في مبارياتنا المهمة قبل سوق الانتقالات الشتوية، وفيدال لاعب مناسب لنا ونحن سعداء به".

وختم بالرد على سؤال حول رأيه في الأحق بالكرة الذهبية "في الواقع أنا لا أتابع هذه الاحتفالات كثيرًا، ولكني سأصوت للأفضل، وإذا أردت أن تمنحها للاعب الأفضل فعليك أن تمنحها لميسي".