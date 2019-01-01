فالفيردي: فوزنا على ليفربول في الذهاب لم يحسم التأهل للنهائي!

مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي يرفض الاسترخاء قبل خوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة فكرة الاسترخاء قبل خوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول مساء الثلاثاء في معقل الأخير ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الكتالوني بثلاثية دون رد في ملعب كامب نو في الأسبوع الماضي.

سواريز يُحذر من الاستهانة بهجوم ليفربول بعد غياب صلاح

وقال فالفيردي: "نتيجة الدور الأول لم تغير لأي شيء، سنخوض المباراة من أجل الفوز، هذا ما نفكر فيه، اللعب في ملعب مثل أنفيلد وأمام جماهير مثل ليفربول ليس سهلًا، علينا اللعب بأداء هجومي وألا نظن أن الأمور حُسمت".

أما عن الإصابات التي ضربت صفوف فريق ليفربول فقال مدرب برشلونة: "في مثل هذه المباريات من يلعب سيقدم أفضل ما لديه، لديهم صلاح مصابًا ونحن لدينا ديمبلي أيضًا، كل لاعب منهم مهم للفريق ويقلق مدربه بغيابه".

أما عن إمكانية تحقيق ليفربول لريمونتادا مثل ما حدث مع روما العام الماضي: "ليفربول قادر على خلق المتاعب، ولكننا تعلمنا مما حدث العام الماضي بكل تأكيد".

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية قال فالفيردي: "أخوض المباراة وأنا أفكر فيها فقط، كلوب أيضًا قد يفكر في تحقيق ثنائية، لكل منا دوافعه".

يشار إلى أن برشلونة قد حسم الفوز بلقب الليجا منذ الجولة قبل الماضية.