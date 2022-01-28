فالفيردي: فزت بالدوري مرتين مع برشلونة، هذا لم يكن كافيًا لبعض الناس !

يؤمن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق، بأنه لم تتم معاملته بالطريقة المناسبة رغم ما حققه مع النادي الكتالوني.

فالفيردي قام بتدريب برشلونة في يوليو 2017 ورحل عن الفريق في يناير 2020 بسبب سوء النتائج على كل المستويات.

ونجح المدرب الإسباني في تلك الفترة بتحقيق لقب الدوري مرتين، ليخرج للحديث عن هذا الأمر في تصريحات لمجلة "ليبرو".

ماذا قال فالفيردي؟

وقال مدرب برشلونة الأسبق للمجلة:"لقد فزنا بلقبين دوري وكان ذلك الأمر جيدًا، لكن لا يوجد شيء جيد بما فيه الكفاية لبعض الناس".

وأضاف:"لقد كنت هناك لمدة عامين ونصف وكنا وقتها نحتل المركز الأول بمجموعتنا في دوري أبطال أوروبا ولم نكن بحاجة إلى المباراة الأخيرة للتأهل".

وتابع:"هذه الأشياء تحدث وعليك تقبلها، لكني أنا والجهاز المساعد نقدر كثيرًا ما قمنا به لأنه كان في غاية الصعوبة، ويمكنك التأكد من ذلك بالنظر إلى ما يحدث الآن".

وأما عن أزمات برشلونة الحالية:"أرى كل شيء من مسافة بعيدة الآن، بمجرد أن تغادر مكانًا يجب أن تقلب الصفحة، مغادرة نادٍ مثل برشلونة تحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من الضغط".

كيف تحدث عن تجربته القادمة؟

أكد المدرب الإسباني إنه لا يستبعد القيام بتجربة مثيرة خارج بلاده، مع إمكانية العودة مرة أخرى لإسبانيا لمواجهة الفريق الحالي في برشلونة.

وواصل فالفيردي حديثه متطرقًا إلى تطور اللعبة عمومًا موضحًا:"لقد جئت من فريق الحي الذي أعيش فيه، والآن لا يوجد الكثير من الشباب يلعبون كرة القدم في الشوارع، ولكن هناك طلب على المراوغين وأصحاب المهارات".

واستكمل:"الآن هناك لاعبون مثل كينجسلي كومان وليروي ساني ورياض محرز بهذه الصفات، ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي يصنعان الفارق أيضًا بنفس الطريقة".

اقرأ أيضًا ..