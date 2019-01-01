فالفيردي عن هوية منافسه بدوري الأبطال: لدينا ميسي

برشلونة يركز على دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي، لبرشلونة بالفوز رغم الدقائق الصعبة التي عاشها الفريق أمام ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على حساب الضيوف، في مباراة شهدت تألق ميسي.

وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء: "لدي شعور طيب وكانت مباراة بفترات مختلفة خاصة بشوط أول كبير وصنعنا فرص كثيرة وكان بإمكاننا تسجيل الكثير، بعد ذلك عانينا وعادوا بعد الهدف، ونحن استغللنا الأخطاء ودفعوا الثمن غالياً".

كوتينيو: 🗣️



"الأسابيع الماضية كانت صعبة للغاية

لم ألعب بشكل جيد، أعرف ذلك، لكنني هنا للتطور ولكي أصبح لاعبًا أفضل وها أنا ذا أحاول وأحاول"#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/5W0yHyYVcT — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وواصل عن هدف ليون: "عندما كانت النتيجة 2-1 كان ممكن أن يحصل أي شيء وأن تسكن الكرة الشباك، وإذا حللت المباراة لم تسنح لهم اي فرص سوى كرة فقير، ونحن أتيحت لنا فرص كثيرة وواضحة، وكل شيء ممكن أن يحدث في كرة القدم".

وعن ميسي الذي سجل هدفين وصنع 2: "حسناً قام بمباراة مذهلة والجميع شاهد هذا، ونحن محظوظين بوجوده معنا، وسنرى القرعة وننتظر وسنواصل العمل وسنكون الأمور صعبة ومعنا ميسي".

وأخيرًا عن هوية فريق يتمنى مواجهته في ربع النهائي: "لن أقول شيء كل الخصوم سيكونوا أقوياء".

ألبا🗣️



"لا توجد أفضلية لـ فريق على آخر في الدور المقبل

العام الماضي كنا نظن أنفسنا أقوى الفرق والأكثر حظوظًا وخرجنا في نهاية الامر"#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/JpKAGrvl2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وسينتظر برشلونة، ليوم الجمعة من أجل معرفة هوية منافسه في ربع النهائي وما تبقى من مشوار المسابقة الأوروبية.