فالفيردي: على ديمبلي أن يحارب لأجل مركزه وسنقوم بالمداورة في خط الوسط

يبدو أنها أيام قليلة على عودة عثمان ديمبلي إلى برشلونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن اقتراب عودة عثمان ديمبلي إلى الفريق من جديد خلال الفترة القادمة.

وتعرض ديمبلي إلى إصابة عضلية، في مباراة اتليتك بلباو يوم 16 أغسطس الماضي.

ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة، مساء غد السبت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للمبارة: " نتمنى أن يتدرب ديمبلي اليوم مع الفريق، نأمل أن يواصل تدريباته وبعد ذلك سنرى".

وتابع: "عليه القتال عند عودته لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية".

وواصل: "قد نقوم بتغيير بعض اللاعبين في خط الوسط، سيكون هناك الكثير من المباريات الفترة القادمة".

وأكمل: "فاني وبيريز لم يلعبا بسبب إصابات الفريق، ولكن لعبا لأنهم استحقوا هذا".