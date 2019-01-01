فالفيردي: سواريز موجود وقت الحاجة وسعيد بالوصول للمباراة المائة

تعرف على تصريحات إيرنستو فالفيردي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك

أشاد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، بمستوى لويس سواريز، مهاجم الفريق، كما عبّر عن سعادته بالوصول إلى المباراة المائة.

سواريز سجل هدفين في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "من الطبيعي لمهاجم أن يمر بفترات صعبة ولكن سواريز دائمًا يكون حاضرًا في الأوقات الحاسمة. إنّه لاعب هام للفريق".

وتابع: "نحن فريق قوي ونستطيع التعامل بصورة جيدة في مباريات التصفيات".

فالفيردي أنكر فكرة عدم رغبة برشلونة الفوز ببطولة كأس الملك موضحًا أنّه لا يوجد فريق في العالم يلعب في بطولة دون أن يرغب في الفوز بها.

الــــســــــــفــــــــــاح 🔥



سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأردف: "تيرشتيجن حارس عظيم، لقد أنقذنا اليوم وتصدى للكثير من الكرات وساهم في تحقيق هذه النتيجة. وصولي للمباراة المائة إنجاز كبير وفخور بالوصول له".

واختتم: "لا يوجد لديّ أي تعليق على تقنية حكم الفيديو المساعد. إنّها موجودة لأجل مساعدة الحكام وأعتقد أنّها تقوم بذلك".

برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.